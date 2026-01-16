Российские БПЛА-камикадзе БМ-35 «Италмас» начали использовать спутниковый интернет Starlink, что может серьёзно изменить характер ударов по целям в глубоком тылу противника. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

Российские дроны «Италмас» оснастили спутниковой связью Starlink. Фото © Telegram / Военная хроника

«Ситуация меняется коренным образом, и теперь системы Starlink обеспечивают и нашим дронам устойчивые командно‑телеметрические каналы связи», — говорится в материале.

На одном из перехваченных средствами ПВО противника БПЛА БМ-35 «Италмас» был обнаружен модуль спутниковой связи Starlink. Это вызвало обеспокоенность среди военных экспертов, поскольку ранее подобные технологии активно использовались ВСУ для атак на объекты в глубоком тылу. До недавнего времени украинские беспилотники со Starlink применялись для ударов на дальности до 150–200 километров, в том числе по аэродрому в Ейске и энергетическим объектам в районе Мариуполя. Теперь, по данным источника, устойчивые каналы связи с передачей видео и радиокомандного управления получили и российские дроны.

Дальность действия «Италмаса» оценивается примерно в 200 километров. В сочетании со спутниковой связью это, теоретически, позволяет наносить точечные удары по стационарным и движущимся целям в районах Полтавы, Киева и Днепропетровской области. Сообщается также, что модули Starlink устанавливаются и на БПЛА «Молния», используемые на тактическом уровне для поражения опорных пунктов, ПВД и транспорта противника.

Кроме того, ожидается интеграция спутниковой связи на дальнобойные дроны-камикадзе «Герань‑2/3/4». Это, по оценкам экспертов, может значительно расширить возможности российской армии по разведке и нанесению ударов в глубоком тылу, включая объекты логистики и эшелоны с западной техникой.

Ранее сообщалось, что на фоне массовых протестов в Иране произошёл масштабный сбой интернета, включая работу системы Starlink Илона Маска, что затруднило координацию действий зарубежных кураторов и снизило активность беспорядков. Для подавления связи военные использовали передовые технологии, предоставленные Россией и Китаем.