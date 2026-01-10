Дрон снял уничтожение украинского терминала Starlink в ДНР

Западнее Северска операторы беспилотных систем 6-й казачьей бригады Южной группировки уничтожили терминал Starlink Вооружённых сил Украины с помощью дрона, оснащённого системой сброса. Об этом сообщил Telegram-канал «ЮЖНЫЙ РУБЕЖ».

Российский дрон поразил терминал Starlink ВСУ западнее Северска. Видео © Telegram / ЮЖНЫЙ РУБЕЖ

Терминал спутниковой связи Starlink, используемый ВСУ, был поражён с помощью специализированного беспилотного аппарата. Операторы подчеркнули, что удар был точным, а дрон позволил нейтрализовать объект без непосредственного присутствия сил на месте.

Ранее сообщалось, что в ходе специальной военной операции операторы беспилотных систем «Южной» группировки ВС РФ уничтожили американскую бронемашину MaxxPro и 155-мм артиллерийское орудие FH-70 ВСУ в районе Северска. Цели были обнаружены в ходе работы по обеспечению огневой поддержки наступающим подразделениям, а техника противника была поражена точными попаданиями.