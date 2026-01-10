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Опубликовано 10 января, 12:18

Дрон снял уничтожение украинского терминала Starlink в ДНР

Российский дрон поразил терминал Starlink ВСУ западнее Северска. Обложка © Telegram / ЮЖНЫЙ РУБЕЖ

Российский дрон поразил терминал Starlink ВСУ западнее Северска. Обложка © Telegram / ЮЖНЫЙ РУБЕЖ

Западнее Северска операторы беспилотных систем 6-й казачьей бригады Южной группировки уничтожили терминал Starlink Вооружённых сил Украины с помощью дрона, оснащённого системой сброса. Об этом сообщил Telegram-канал «ЮЖНЫЙ РУБЕЖ».

Российский дрон поразил терминал Starlink ВСУ западнее Северска. Видео © Telegram / ЮЖНЫЙ РУБЕЖ

Терминал спутниковой связи Starlink, используемый ВСУ, был поражён с помощью специализированного беспилотного аппарата. Операторы подчеркнули, что удар был точным, а дрон позволил нейтрализовать объект без непосредственного присутствия сил на месте.

Новости СВО. Взятие Зелёного, штурм Святогорска, разгром ВСУ в Сумской области, Зеленский отдал литий другу Трампа, 10 января
Новости СВО. Взятие Зелёного, штурм Святогорска, разгром ВСУ в Сумской области, Зеленский отдал литий другу Трампа, 10 января

Ранее сообщалось, что в ходе специальной военной операции операторы беспилотных систем «Южной» группировки ВС РФ уничтожили американскую бронемашину MaxxPro и 155-мм артиллерийское орудие FH-70 ВСУ в районе Северска. Цели были обнаружены в ходе работы по обеспечению огневой поддержки наступающим подразделениям, а техника противника была поражена точными попаданиями.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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