Российские войска уничтожили бронемашину MaxxPro НАТО в зоне СВО

В ходе специальной военной операции операторы беспилотных систем «Южной» группировки ВС РФ уничтожили американскую бронемашину MaxxPro и 155-мм артиллерийское орудие FH-70 ВСУ в районе Северска, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, цели были обнаружены в ходе работы по обеспечению огневой поддержки наступающим подразделения. Боевую технику противника ликвидировали точными попаданиями.

«Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Северска, операторы беспилотных систем «Южной» группировки войск в ходе боевой работы обнаружили натовскую бронемашину Maxx pro и 155-мм орудие FH-70 противника. Точными попаданиями цели были уничтожены», — говорится в сообщении МО РФ.

Ранее российские беспилотники нанесли удар по производственным мощностям завода «Хартрон-Аркос» в Харькове, где осуществлялась сборка ударных дронов. Цеха, предназначенные для выпуска БПЛА самолётного типа, были поражены высокоточными ударами «Гераней».