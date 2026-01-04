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Опубликовано 4 января, 04:33

Расчёты «Гиацинта-Б» уничтожили укрепления и пехоту ВСУ в Херсонской области

Расчёты «Гиацинта-Б» 49-й общевойсковой армии группировки «Днепр» ликвидировали скрытые позиции и живую силу Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Расчёты «Гиацинта-Б» уничтожили укрепления и пехоту ВСУ в Херсонской области. Видео © Telegram / Минобороны России

По данным ведомства, расчёты «Гиацинта-Б» были наведены по координатам, предоставленным средствами воздушной разведки. В результате подземные позиции противника и находившийся в них личный состав были выведены из строя.

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Ранее российские военные сообщили о новом тактическом успехе на территории Донецкой Народной Республики. За отчётные сутки подразделения Южной группировки войск освободили населённый пункт Бондарное. Информация о зачистке территории и дальнейших планах на этом направлении пока не уточняется.

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Обложка © Telegram / Минобороны России

Тимур Хингеев
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