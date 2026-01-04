«Герани» уничтожили цеха по производству дронов ВСУ на заводе «Хартрон-Аркос» в Харькове
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Российские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по производственным мощностям завода «Хартрон-Аркос» в Харькове, где осуществлялась сборка ударных дронов. Об этом сообщили авторы телеграм-канала «Северный ветер», ассоциируемый с российской группировкой войск «Север».
По информации канала, цеха, предназначенные для выпуска беспилотников самолётного типа, были поражены высокоточными ударами БПЛА «Герань» на территории указанного предприятия. В публикации также подчёркивается, что в Харьковской области не стихают интенсивные боевые действия на всех направлениях наступления группировки «Север». Российская авиация и реактивные системы залпового огня высокой мощности наносят прицельные удары по обнаруженным позициям и объектам.
А в конце декабря российские войска успешно поразили цех по производству ракет в Харькове. Кроме того, «Герани» ВС РФ уничтожили взвод учебного центра БПЛА ВСУ под Черниговом. В результате атаки противник потерял до взвода личного состава.
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