«Герани» уничтожили цеха по производству дронов ВСУ на заводе «Хартрон-Аркос» в Харькове

Российские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по производственным мощностям завода «Хартрон-Аркос» в Харькове, где осуществлялась сборка ударных дронов. Об этом сообщили авторы телеграм-канала «Северный ветер», ассоциируемый с российской группировкой войск «Север».

По информации канала, цеха, предназначенные для выпуска беспилотников самолётного типа, были поражены высокоточными ударами БПЛА «Герань» на территории указанного предприятия. В публикации также подчёркивается, что в Харьковской области не стихают интенсивные боевые действия на всех направлениях наступления группировки «Север». Российская авиация и реактивные системы залпового огня высокой мощности наносят прицельные удары по обнаруженным позициям и объектам.