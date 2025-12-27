Российские военные поразили цех по производству ракет в Харькове

Российские войска нанесли удар по производственному предприятию в Харькове, связанному с выпуском ракетного вооружения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

«Ударами высокоточного оружия поражён цех по изготовлению ракетного вооружения для ВСУ в Харькове», — говорится в сообщении.