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Опубликовано 27 декабря 2025, 04:38

Российские военные поразили цех по производству ракет в Харькове

Обложка © Midjourney / Life.ru

Обложка © Midjourney / Life.ru

Российские войска нанесли удар по производственному предприятию в Харькове, связанному с выпуском ракетного вооружения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

«Ударами высокоточного оружия поражён цех по изготовлению ракетного вооружения для ВСУ в Харькове», — говорится в сообщении.

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Ранее в Минобороны РФ отчитались об уничтожении артиллерийских установок М109 и советских «Гвоздик», а также миномётных расчётов под Гуляйполем ударными беспилотниками. Это позволило лишить украинские подразделения возможности оказывать активное огневое воздействие на позиции российских войск из группировки «Восток» в районе Гуляйполя.

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Тимур Хингеев
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