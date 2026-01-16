Российские войска освободили Закотное в ДНР и Жовтневое в Запорожской области
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ВС РФ освободили населенный пункт Закотное в ДНР и Жовтневое в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
Напомним, что за первые две недели января наши парни освободили восемь населенных пунктов, под контроль армии перешло более 300 квадратных километров территории. Военный эксперт раскрыл, куда двинутся ВС РФ дальше.
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