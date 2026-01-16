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Опубликовано 16 января, 09:27

Российские войска освободили Закотное в ДНР и Жовтневое в Запорожской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

ВС РФ освободили населенный пункт Закотное в ДНР и Жовтневое в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.

Российские военные освободили Комаровку в Сумской области
Российские военные освободили Комаровку в Сумской области

Напомним, что за первые две недели января наши парни освободили восемь населенных пунктов, под контроль армии перешло более 300 квадратных километров территории. Военный эксперт раскрыл, куда двинутся ВС РФ дальше.

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Александра Вишнякова
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