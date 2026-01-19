Российские военнослужащие взяли под свой полный контроль Новопавловку в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Павловку в Запорожской области. Такие данные приводит пресс-служба Минобороны РФ 19 января.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населённый пункт Новопавловка Донецкой Народной Республики», — сказано в тексте.

Заслуга в освобождении Павловки принадлежит подразделениям группировки войск «Днепр».

На прошлой неделе стало известно, что наши бойцы, освободив Прилуки, открыли продвижение вглубь Запорожской области. Освобождение населённого пункта стало результатом активных наступательных действий российских войск на западном берегу реки Гайчур.

А накануне сообщалось, что российские военные нанесли удар по аэродрому в городе Конотоп на Сумщине, который использовался противником для запусков беспилотников по территории России.