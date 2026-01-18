Российские военные нанесли удар по аэродрому в городе Конотоп на Сумщине, который использовался противником для запусков беспилотников по территории России. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В Конотопе нанесён удар по местному аэродрому», — заявил Лебедев.

По его словам, этот аэродром не приспособлен для базирования военной авиации, однако активно применялся для запуска беспилотных летательных аппаратов с реактивными двигателями в направлении Курской и Брянской областей.

Ранее сержант Вооружённых сил Российской Федерации Дмитрий Абрамов проявил исключительное мужество, успешно отразив атаку двух украинских FPV-дронов, направленных на раненых российских военнослужащих. Действуя в составе такелажно-эвакуационной группы, обеспечивавшей вывоз пострадавших с передовой линии фронта, сержант Абрамов своими решительными действиями предотвратил дальнейшие потери среди личного состава. Благодаря его самоотверженности, боевая задача была выполнена успешно, а раненые смогли получить необходимую медицинскую помощь в кратчайшие сроки.