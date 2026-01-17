Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Сумской области

Бойцы 34-й гвардейской мотострелковой бригады, входящей в состав группировки «Север», поразили полевой склад боеприпасов Вооружённых сил Украины на территории Сумской области. Для выполнения задачи расчёт использовал буксируемую гаубицу «Мста-Б». Об этом во время общения с ТАСС рассказал командир орудия с позывным Донбасс.

«Поступила задача отработать по точке в населённом пункте, где, предположительно, мог находиться подвоз боеприпасов, по этому пункту отработали, техника, подвозящая боеприпасы, смогла уйти, но поразили склад боеприпасов. Соответствующий вывод сделали из-за характерных разрывов в районе цели», — пояснил военный.

По его словам, расчёт ведёт постоянную работу, ежедневно поражая несколько целей с закрытых огневых позиций. Наводчик артиллерии с позывным Мерин добавил, что в спектр задач входит не только уничтожение складов и статичных объектов, но и поражение техники, а также живой силы противника.

«Уничтожаем грузовики, БТР, укрепрайоны, пункты управления БПЛА. Все цели, которые есть, по всем работаем», — рассказал военнослужащий.

Ранее сержант Вооружённых сил России Дмитрий Абрамов сбил два украинских FPV-дрона, атаковавших раненых российских военнослужащих. По данным ведомства, Абрамов действовал в составе такелажно-эвакуационной группы, которая обеспечивала вывоз пострадавших с передовой на одном из тактических направлений проведения спецоперации. Благодаря его действиям боевая задача выполнена без потерь личного состава, а раненые получили своевременную медицинскую помощь.