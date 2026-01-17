Сержант Абрамов сбил два беспилотника и защитил раненых бойцов от атаки ВСУ

Сержант Вооружённых сил России Дмитрий Абрамов сбил два украинских FPV-дрона, атаковавших раненых российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе эвакуации раненых военнослужащих сержант Абрамов своевременно обнаружил приближающиеся FPV-дроны противника и огнём из стрелкового оружия лично уничтожил два беспилотника», — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, Абрамов действовал в составе такелажно-эвакуационной группы, которая обеспечивала вывоз пострадавших с передовой на одном из тактических направлений проведения спецоперации. Благодаря его действиям боевая задача выполнена без потерь личного состава, а раненые получили своевременную медицинскую помощь.

Ранее российские бойцы отбили три атаки дронов ВСУ и спасли тяжелораненого сослуживца. Старший сержант Николай Исаев вместе с водителем эвакуировал бойца пешком на 3,5 километра под обстрелами беспилотников. За время марш-броска им удалось уничтожить три вражеских дрона, после чего раненого доставили в безопасную зону и оказали квалифицированную медицинскую помощь.