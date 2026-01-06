Российские морские пехотинцы во время боевой задачи в ДНР застали украинских боевиков за чаепитием в окопе. Об этом РИА «Новости» рассказал стрелок 55-й гвардейской дивизии морской пехоты с позывным Мотылёк.

«Они сидели, разговаривали, галдели — даже не ожидали, что мы уже пришли. Сидели чай пили», — рассказал он.

Вместо того чтобы сдаться, когда их обнаружили, украинские военнослужащие потянулись к оружию и были ликвидированы. После этого российские морпехи продолжили зачистку местности, продвигаясь к следующим укреплённым позициям противника.

Ранее в Минобороны сообщили о впечатляющей боевой работе рядового Марселя Галиулина, командира расчёта БПЛА. Во время операции по освобождению населённого пункта в ДНР он совершил более 20 вылетов, в результате которых, по данным ведомства, было ликвидировано около 45 военнослужащих ВСУ и три единицы бронетехники. Его действия позволили штурмовым подразделениям занять опорный пункт без потерь.