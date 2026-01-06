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Опубликовано 5 января, 22:16

Оператор российского дрона уничтожил до 45 бойцов ВСУ при освобождении села в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Рядовой Марсель Галиулин, командир расчёта беспилотных летательных аппаратов, в ходе операции по освобождению населённого пункта в ДНР ликвидировал около 45 военнослужащих ВСУ и три единицы их бронетехники. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По информации ведомства, он совершил более 20 вылетов с использованием БПЛА. В ходе выполнения одной из задач, как сообщили в министерстве, Галиулин ликвидировал до 30 военнослужащих противника. Это позволило штурмовым подразделениям без потерь овладеть опорным пунктом. Дополнительно, боец СВО выявил и атаковал с помощью дронов скопления резервов ВСУ.

«В результате огневого поражения он уничтожил до 15 украинских бойцов», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении нанесён удар по элитному украинскому подразделению. В районе Железнодорожного Запорожской области под массированным ударом оказался взвод формирования «Волки да Винчи», существенная часть которого была уничтожена. По его уточнению, в результате погибли около десяти боевиков.

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Наталья Демьянова
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