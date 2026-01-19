Украинские командиры оказывают психологическое давление на военнослужащих, угрожая организовать общественную травлю их семей в случае дезертирства или сдачи в плен. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал офицер группировки войск «Юг» с позывным Питон.

По его словам, многие пленные сообщали, что им открыто заявляли: за самовольное оставление части или сдачу в плен грозит не только лишение свободы до 10 лет, но и давление на близких.

«Я так понимаю, не со стороны каких-то спецслужб, а просто травля. То есть соседи, какие-то знакомые — все будут знать, что человек сдался в плен», — пояснил Питон.

Он предположил, что именно страх за судьбу родных удерживает многих бойцов ВСУ от добровольной сдачи. Организовать такое преследование, по его мнению, могут украинские общественные активисты. Дополнительным фактором является полная дезориентация солдат на передовой.

«Они, может, и бежали бы. Но они просто не знают, куда бежать. Их приводит новое пополнение, садят в яму какую-то. И они там сидят и просто не знают, где они находятся. То есть было такое, что мы уже давно продвинулись вперёд. А человек два месяца сидит, получается, у нас в тылу! И просто, когда мы его находим, откапываем, он не понимает, что произошло. Он как «маугли» сидит там, как дикарь», — рассказал офицер.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что вернувшиеся из самовольного оставления части военнослужащие Вооружённых сил Украины в первую очередь направляются для комплектования подразделений на самых напряжённых участках фронта. По его словам, там, где ведутся активные бои, есть потребность в пополнении личного состава.