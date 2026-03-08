Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 17:34

Российские войска уничтожили РСЗО HIMARS в Харьковской области

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российские военные при помощи дронов «Герань» ликвидировали огневую позицию реактивной системы залпового огня HIMARS в Харьковской области. Такие данные привели в Минобороны РФ. Противник лишился как самой пусковой установки, так и транспортно-заряжающей машины.

«Операторы ударных БПЛА войск беспилотных систем нанесли удар двумя беспилотными летательными аппаратами «Герань-2» по огневой позиции реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населённого пункта Каменная Яруга Харьковской области. Потери противника составили: одна пусковая установка РСЗО HIMARS, одна транспортно-заряжающая машина и автомобиль сопровождения», — сказано в тексте.

ПВО за шесть часов сбила более 150 дронов ВСУ над 9 регионами России
ПВО за шесть часов сбила более 150 дронов ВСУ над 9 регионами России

Ранее российские военные точным попаданием авиабомбы ФАБ-3000 УМПК разнесли пункт временной дислокации 154-й механизированной бригады ВСУ в селе Гуляйпольское Запорожской области.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar