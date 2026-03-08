Российские войска уничтожили РСЗО HIMARS в Харьковской области
Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
Российские военные при помощи дронов «Герань» ликвидировали огневую позицию реактивной системы залпового огня HIMARS в Харьковской области. Такие данные привели в Минобороны РФ. Противник лишился как самой пусковой установки, так и транспортно-заряжающей машины.
«Операторы ударных БПЛА войск беспилотных систем нанесли удар двумя беспилотными летательными аппаратами «Герань-2» по огневой позиции реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населённого пункта Каменная Яруга Харьковской области. Потери противника составили: одна пусковая установка РСЗО HIMARS, одна транспортно-заряжающая машина и автомобиль сопровождения», — сказано в тексте.
Ранее российские военные точным попаданием авиабомбы ФАБ-3000 УМПК разнесли пункт временной дислокации 154-й механизированной бригады ВСУ в селе Гуляйпольское Запорожской области.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.