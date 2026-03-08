Владимир Путин
8 марта, 12:13

ПВО за шесть часов сбила более 150 дронов ВСУ над 9 регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Российские силы ПВО за шесть часов сбили 152 украинских беспилотника над девятью регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

С 08:00 до 14:00 мск дежурные средства уничтожили 103 дрона над Брянской областью, 13 — над Тульской, 12 — над Калужской, 10 — над Белгородской. Также БПЛА ликвидировали над акваторией Азовского моря, Курской и Орловской областями, Краснодарским краем, Крымом и Московским регионом. В ведомстве уточнили, что все цели были дронами самолётного типа.

Ранее Life.ru рассказывал, что в ночь на 8 марта ВСУ атаковали беспилотниками самолётного типа многоквартирный дом в Васильевке Запорожской области. По предварительным данным, пострадали не менее 10 человек. К сожалению, без погибших тоже не обошлось.

