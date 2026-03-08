Тело женщины нашли под завалами многоэтажки в Васильевке после удара ВСУ, разбор продолжается

В Васильевке Запорожской области после атаки беспилотников по жилой многоэтажке нашли тело погибшей женщины, пострадали более десяти человек. Разбор завалов продолжается, сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.

По её словам, тело погибшей обнаружили ночью во время разбора завалов. Спасательные службы продолжают обследовать разрушенные здания.

«[Ранены] более 10 человек, и ночью было найдено тело женщины. Оперативные службы и сейчас работают, проверяют, чтобы никого не было под завалами», — сказала Романиченко.

Первый беспилотник, по её словам, ударил примерно около десяти часов вечера. После этого последовали новые удары. В результате атаки и возникшего пожара практически полностью разрушен многоквартирный жилой дом. В окружающих зданиях выбиты стёкла.