После удара ВСУ по дому в Васильевке жителей эвакуировали в безопасное место

Жителей многоквартирного дома в Васильевке Запорожской области эвакуировали в безопасное место после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.

«К сожалению, у нас есть и раненые и погибшие гражданские жители. Всех жителей, которые не пострадали на данный период времени эвакуировали в безопасное место. Все службы работают на местах и каждому жителю будет оказана необходимая помощь», — сказала она в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Глава округа отметила, что на месте продолжают работать экстренные службы. Специалисты оказывают помощь пострадавшим и ликвидируют последствия удара.

По предварительным данным, не менее 10 человек пострадали, есть погибшие. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий находится на связи с оперативными службами, МЧС и медиками. На месте работают подразделения, идёт тушение пожара, разбор завалов.