Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 23:10

После удара ВСУ по дому в Васильевке жителей эвакуировали в безопасное место

Обложка © Telegram / На одной Vолне с ГлаVой Романиченко

Обложка © Telegram / На одной Vолне с ГлаVой Романиченко

Жителей многоквартирного дома в Васильевке Запорожской области эвакуировали в безопасное место после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.

«К сожалению, у нас есть и раненые и погибшие гражданские жители. Всех жителей, которые не пострадали на данный период времени эвакуировали в безопасное место. Все службы работают на местах и каждому жителю будет оказана необходимая помощь», — сказала она в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Глава округа отметила, что на месте продолжают работать экстренные службы. Специалисты оказывают помощь пострадавшим и ликвидируют последствия удара.

Беспилотник атаковал нефтебазу в Армавире, на объекте начался пожар
Беспилотник атаковал нефтебазу в Армавире, на объекте начался пожар

По предварительным данным, не менее 10 человек пострадали, есть погибшие. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий находится на связи с оперативными службами, МЧС и медиками. На месте работают подразделения, идёт тушение пожара, разбор завалов.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar