Беспилотник атаковал нефтебазу в Армавире, на объекте начался пожар

На территории нефтебазы в Армавире произошёл пожар после атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил региональный оперштаб.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Для ликвидации возгорания привлекли значительные силы.

На место происшествия направили 26 единиц специальной техники. В тушении пожара задействовали 91 человека, включая сотрудников МЧС. Работа по ликвидации последствий продолжается.

Ранее в Самарской области в результате падения обломков беспилотника пострадал мужчина. Инцидент произошёл после ночной атаки. Губернатор региона Вячеслав Фёдорищев сообщил об обезвреживании пяти украинских БПЛА в небе над областью. Пострадавший был оперативно госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.