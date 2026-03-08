Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 21:35

Беспилотник атаковал нефтебазу в Армавире, на объекте начался пожар

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert Wolski

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert Wolski

На территории нефтебазы в Армавире произошёл пожар после атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил региональный оперштаб.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Для ликвидации возгорания привлекли значительные силы.

На место происшествия направили 26 единиц специальной техники. В тушении пожара задействовали 91 человека, включая сотрудников МЧС. Работа по ликвидации последствий продолжается.

Дроны ВСУ устроили охоту на гражданские машины в Херсонской области
Дроны ВСУ устроили охоту на гражданские машины в Херсонской области

Ранее в Самарской области в результате падения обломков беспилотника пострадал мужчина. Инцидент произошёл после ночной атаки. Губернатор региона Вячеслав Фёдорищев сообщил об обезвреживании пяти украинских БПЛА в небе над областью. Пострадавший был оперативно госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar