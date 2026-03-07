Владимир Путин
Регион
7 марта, 13:25

Дроны ВСУ устроили охоту на гражданские машины в Херсонской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 28neo

За последние сутки украинские дроны атаковали мирные автомобили, в результате чего погиб один человек и ещё четверо получили ранения в Херсонской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Он отметил, что со стороны ВСУ развернулась настоящая охота на гражданских.

«Киевский режим устроил настоящую охоту за гражданскими машинами в 15-км зоне. За минувшие сутки из-за обстрелов погиб один человек, ещё четверо получили ранения», — написал Сальдо.

По словам губернатора, в Горностаевке удар дрона по легковому автомобилю привёл к гибели мужчины 1967 года рождения. В Днепрянах Новокаховского округа четыре человека пострадали от ударов по двум гражданским автомобилям — трое мужчин получили сотрясения и баротравмы, ещё один мужчина 1958 года рождения — осколочное ранение бедра. Все пострадавшие госпитализированы.

Сальдо добавил, что в селе Виноградово Алёшкинского округа повреждено административное здание территориального отдела: выбиты окна, повреждён фасад и кровля. По словам губернатора, атаки дронов продолжают представлять серьёзную угрозу для мирного населения региона.

Ранее сообщалось, что украинские военные повторно нанесли удары дронами по мирным жителям в городе Алёшки после первого взрыва. Атака была целенаправленной: беспилотники били именно по гражданским, а за действиями следил дрон-корректировщик, который наводил последующие сбросы.

Милена Скрипальщикова
