Военный эксперт раскрыл, откуда ВСУ атаковали дронами Севастополь

Российской армии следует сосредоточить ответные удары по объектам ВСУ в регионах, прилегающих к зоне спецоперации. Такое мнение высказал военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя атаку Киева на Севастополь.

По словам аналитика, атака могла быть совершена с южной территории Украины. Он призвал целенаправленно наносить удары по Кривому Рогу, Днепру, Одессе, Харькову, Чернигову и Сумам, отправляя туда до 150–200 беспилотников.

В интервью NEWS.ru Дандыкин отметил, что логистика ВСУ от Измаила до Очакова и Николаева, а также в Херсонской области, остаётся активной, и именно оттуда, вероятно, запускались дроны.

Напомним, минувшей ночью украинские дроны атаковали Севастополь. Один из беспилотников, начинённый взрывчаткой и металлическими поражающими элементами, рухнул рядом с многоэтажкой на улице Ефремова. В результате пострадали девять человек: шестерых, включая троих детей, доставили в больницы с резаными ранами, ещё трое от госпитализации отказались.