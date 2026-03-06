Владимир Путин
Регион
5 марта, 23:21

Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь выросло до девяти

Обложка © Telegram / РаZVожаев

В Севастополе сильные повреждения получил пятиэтажный многоквартирный дом на улице Ефремова. По поручению губернатора Михаила Развожаева на месте работают его первый заместитель Алексей Парикин, директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский и все оперативные службы. Сбитый беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ), начинённый взрывчаткой и металлическими поражающими элементами, упал рядом со зданием. Подчёркивается, что целью атаки вновь стали мирные жители.

  • Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь выросло до девяти. Фото © Telegram / РаZVожаев
  • Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь выросло до девяти. Фото © Telegram / РаZVожаев
  • Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь выросло до девяти. Фото © Telegram / РаZVожаев
  • Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь выросло до девяти. Фото © Telegram / РаZVожаев
  • Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь выросло до девяти. Фото © Telegram / РаZVожаев
«Всего за медицинской помощью на этот час обратились 9 пострадавших: 6 человек (из них трое детей) транспортированы в стационары с различными резаными ранами, трое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались», — написал Развожаев в своём телеграм-канале.

К ликвидации последствий в пострадавших домах приступят с раннего утра.

Ребёнок и пожилой мужчина пострадали при ударе ВСУ по Севастополю
Часть районов Севастополя осталась без света из-за атаки беспилотников ВСУ. Нет электроэнергии в части Ленинского и Нахимовского районов, на улице Жидилова и генерала Мельника. Осколки от сбитых воздушных целей повредили подстанцию. Специалисты работают на месте.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

