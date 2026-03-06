Ребёнок и пожилой мужчина пострадали при ударе ВСУ по Севастополю

В результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Севастополь пострадали два мирных жителя — ребёнок и пожилой мужчина. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его информации, 12-летний мальчик получил осколочное ранение головы в районе улицы Ефремова. В другом районе города, на улице Генерала Жидилова, взрывной волной выбило окна в многоквартирном доме, в результате чего был травмирован мужчина.

Спасательные службы уже зафиксировали ряд повреждений в разных частях города. На улице Героев Подводников возникло небольшое возгорание на территории колледжа из-за падения обломков сбитого беспилотника — специалисты работают на месте. В здании общежития колледжа на Ефремова выбиты стёкла. В районе Ивана Яцуненко осколок от сбитой цели попал в газовую трубу. В школе № 50 на Генерала Жидилова также зафиксированы повреждения остекления.

«В результате падения обломков от сбитой воздушной цели было повреждено распределительное устройство на одной из подстанций. Сейчас электроснабжение восстановлено в центральной части города и в районе Стрелецкой бухты», — добавил губернатор. По его словам, в ближайшие часы электричество вернут оставшимся потребителям на Генерала Острякова, Хрусталева, проспекте Победы и Генерала Жидилова.

Ранее в Херсонской области глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук попал под удар беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Автомобиль сумел удержаться на трассе, Филипчук вместе с коллегой остался жив. По его словам, это далеко не первое покушение, и вряд ли последнее.