5 марта, 19:39

Расчёты ПВО сбили более 12 БПЛА ВСУ в Херсонской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали Генический муниципальный округ в Херсонской области, системы противовоздушной обороны сбили более 12 дронов. Об этом сообщил местный губернатор Владимир Сальдо.

«Украинские беспилотники атакуют Генический МО. Сбито более 12 БПЛА. Временно перекрыта трасса возле Новоалексеевки», — пишет Сальдо в своём телеграм-канале.

Ранее Life.ru писал, что в Беловском районе Курской области торговый центр подвергся атаке с использованием беспилотника. В результате происшествия выбиты стёкла и повреждены два автомобиля, пострадавших нет. Инцидент произошёл в слободе Белой.

