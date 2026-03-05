Аэропорты Кубани парализованы после атаки БПЛА, задержано свыше сотни рейсов

В аэропортах Краснодарского края возникли серьёзные задержки рейсов после атаки беспилотников. В общей сложности речь идёт более чем о ста самолётах, которые не могут вовремя вылететь или приземлиться. Об этом пишет телеграм-канал Kub Mash.

Более 100 рейсов задержаны в аэропортах Кубани из-за атаки БПЛА. Видео © Life.ru

Накануне воздушное пространство над регионом несколько раз закрывали. На Кубани объявляли угрозу беспилотной опасности, звучали сирены, работали средства противовоздушной обороны. Работу аэропорта Краснодара приостановили в 13:22. В Адлере ограничения ввели в 14:55, позднее вечером воздушную гавань открывали примерно на час.

К шести утра аэропорты вновь начали принимать и отправлять самолёты, однако расписание серьёзно нарушено. В Сочи ожидают вылета пассажиры 43 рейсов, ещё 48 бортов должны прибыть. Несколько направлений уже отменены. Среди них рейсы в Ереван, Дубай и Екатеринбург. В Краснодаре задерживаются 15 вылетов и 19 прилётов.

Напомним, что серия взрывов прогремела ночью над Сочи. В общей сложности слышали около 10 взрывов в районе Адлера, «Сириуса» и в Лазаревском районе Сочи примерно с 02:00 ночи. К утру угрозу БПЛА сняли.