Силы ПВО отразили ночную массовую атаку 76 дронов ВСУ на российские регионы
Обложка © Минобороны России
За минувшую ночь силами противовоздушной обороны России были ликвидированы 76 украинских беспилотников. Об отражении атаки сообщили в Минобороны РФ.
В период с 23:00 мск 4 марта до 07:00 мск 5 марта над Саратовской областью уничтожили 33 БПЛА. Ещё 17 дронов сбили над Чёрным морем, десять — над Крымом, девять — над Ростовской областью, четыре — над Краснодарским краем, два — над Волгоградской областью и один дрон ликвидирован в Астраханской области.
На фоне массовой атаки в России закрывали аэропорты. Ночью органичения были сняты в четырёх авиагаванях Поволжья, к утру работу по приёму и отправке воздушных судов возобновили ещё восемь городов.
