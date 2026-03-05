Силы ПВО отразили ночную массовую атаку 76 дронов ВСУ на российские регионы

В период с 23:00 мск 4 марта до 07:00 мск 5 марта над Саратовской областью уничтожили 33 БПЛА. Ещё 17 дронов сбили над Чёрным морем, десять — над Крымом, девять — над Ростовской областью, четыре — над Краснодарским краем, два — над Волгоградской областью и один дрон ликвидирован в Астраханской области.