5 марта, 03:16

Восемь аэропортов России возобновили штатную работу

Обложка © Life.ru

Росавиация отменила временные ограничения на полёты в восьми аэропортах страны. К обычному режиму работы вернулись авиагавани Геленджика, Краснодара (Пашковский), Владикавказа (Беслан), Магаса, Грозного (Северный), Сочи, Волгограда и Оренбурга.

Сообщения об отмене ограничений появились 5 марта в 6 утра. В пресс-службе Росавиации пояснили, что аэропорты закрывали для гражданских самолётов ради безопасности полётов. Пассажирам рекомендуют уточнять время вылета и посадки непосредственно в авиагаванях.

Первый рейс из Дубая прибыл в Пулково после возобновления полётов

Напомним, часом ранее Росавиация сняла временные запреты на полёты в четырёх аэропортах Поволжья. Авиагавани в Пензе, Ульяновске, Самаре и Саратове также открыли для приёма и выпуска воздушных судов.

Лия Мурадьян
