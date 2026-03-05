Владимир Путин
5 марта, 01:32

Росавиация сняла временные запреты на полёты в четырёх аэропортах Поволжья

Аэропорты в Пензе, Ульяновске, Самаре и Саратове вновь открыты для приёма и выпуска воздушных судов. Об этом утром 5 марта сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

По его словам, ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов и действовали в Пензе и Саратове с 22:11 4 марта, а в Ульяновске и Самаре – с 23:15 того же дня. К утру 5 марта меры были полностью отменены, и авиасообщение восстановлено.

«Аэропорты Пенза, Ульяновск, Самара, Саратов: сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полётов», – отметил Кореняко.

Отмечается, что ограничения всё ещё действуют в аэропортах Оренбурга, Волгограда, Сочи, Владикавказа, Грозного и Магаса.

ПВО отражает атаку ВСУ над Севастополем, сбиты пять воздушных целей
Ранее Life.ru писал, что в Саратовской области украинские дроны нанесли удары по гражданским объектам, пострадали три человека. Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. Специалисты оперативно реагируют на последствия атак, а профильные службы работают на местах для устранения угроз.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

