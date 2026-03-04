ПВО отражает атаку ВСУ над Севастополем, сбиты пять воздушных целей

В Севастополе вечером 4 марта продолжается отражение атаки со стороны ВСУ. Губернатор Михаил Развожаев заявил, что военные сбили уже пять воздушных целей.

ПВО города активно работает, уничтожая вражеские беспилотники из различных средств, включая стрелковое оружие, однако падающие обломки и разгонные модули ракет остаются опасными для жителей. Развожаев призвал севастопольцев соблюдать меры безопасности.

«Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах», – обратился к жителям города губернатор.

Ранее Life.ru писал об атаке ВСУ на Саратов и Энгельс, где за 30 минут прогремело около 20 взрывов, слышались сирены воздушной тревоги, а очевидцы отмечали световые вспышки в небе. Местные жители тогда сообщили, что беспилотники летят на низкой высоте, некоторые цели движутся со стороны реки Волги.