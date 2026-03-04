ПВО отражает атаку БПЛА на Саратов и Энгельс, слышны взрывы

Над Саратовом и Энгельсом вечером 4 марта прогремело около 20 взрывов. По словам очевидцев, системы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку украинских беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Атака БПЛА на Саратов. Видео © Telegram / SHOT

Местные жители рассказали, что за 30 минут раздались от 17 до 20 взрывов в разных районах Саратова и Энгельса. Свидетели отмечают — после хлопков несколько раз мелькал свет.

По словам очевидцев, беспилотники летят на низкой высоте. Некоторые воздушные цели движутся со стороны реки Волги. В городе воет сирена воздушной тревоги. Официальной информации о последствиях на земле пока нет.

В этот же вечер украинские вооружённые силы ударили дронами-камикадзе по двум сёлам в Брянской области. Атаке подверглись населённые пункты Воронок и Крутая Буда в Стародубском муниципальном округе.