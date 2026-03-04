Владимир Путин
4 марта, 19:06

В Сочи силы ПВО отражают атаку беспилотников

Средства противовоздушной обороны России отражают атаку украинских беспилотников в Сочи. Об этом сообщил мэр города-курорта Андрей Прошунин.

«Все службы приведены в состоянии максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб», — написал Прошунин в Telegram-канале.

Власти призвали жителей и гостей Сочи сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

34 украинских беспилотника сбили над регионами РФ за четыре часа
Ранее обломки сбитых дронов упали на территорию трёх санаториев в Геленджике. В двух из них отдыхающих не было. Гостей третьего санатория эвакуировали в безопасное место на время отражения атаки.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Украина
  • Происшествия
  • Краснодарский край
