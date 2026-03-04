В Сочи силы ПВО отражают атаку беспилотников
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio
Средства противовоздушной обороны России отражают атаку украинских беспилотников в Сочи. Об этом сообщил мэр города-курорта Андрей Прошунин.
«Все службы приведены в состоянии максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб», — написал Прошунин в Telegram-канале.
Власти призвали жителей и гостей Сочи сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Ранее обломки сбитых дронов упали на территорию трёх санаториев в Геленджике. В двух из них отдыхающих не было. Гостей третьего санатория эвакуировали в безопасное место на время отражения атаки.
