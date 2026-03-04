34 украинских беспилотника сбили над регионами РФ за четыре часа

Средства противовоздушной обороны за четыре часа уничтожили 34 украинских беспилотника самолётного типа над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Боевая работа велась с 16:00 до 20:00 по московскому времени. Больше всего дронов — 21 — сбили над Чёрным морем. Ещё пять аппаратов ликвидировали над акваторией Азовского моря, три — над Крымом. Также по два БПЛА уничтожены над Белгородской областью и Краснодарским краем, один — над Чечнёй.

Сегодня в Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал легковушку в районе хутора Григорьевка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранения получили три человека — женщина и двое мужчин, у всех множественные осколочные повреждения. Пострадавших доставили в Валуйскую ЦРБ. Автомобиль полностью сгорел.