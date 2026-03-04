Три человека ранены при ударе дрона по автомобилю в Белгородской области

В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль. Инцидент произошёл в районе хутора Григорьевка Волоконовского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы области, пострадали три мирных жителя — женщина и двое мужчин. Все они получили множественные осколочные ранения различных частей тела. Бригада скорой помощи доставляет пострадавших в Валуйскую центральную районную больницу, где им оказывают необходимую помощь. Губернатор также уточнил, что транспортное средство полностью уничтожено огнём.

Также сегодня губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил об утренней атаке беспилотников на город Кирово-Чепецк. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, ситуация находится под контролем.