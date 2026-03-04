Российский газовоз атакован в Средиземном море надводным дроном Украины
Обложка © ТАСС / Лев Федосеев
Российский газовоз «Арктик Метагаз» атакован в Средиземном море. Это произошло 3 марта вблизи территориальных вод Мальты, атаку совершил морской дрон Украины с побережья Ливии. Информацию подтвердил Минтранс РФ.
«Танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск. Нападение на него совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины», — говорится в сообщении ведомства.
Мальтийские и российские службы спасли всех 30 членов экипажа (граждане РФ).
Минтранс расценивает произошедшее как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение норм международного морского права. Там также выразили сожаление, что подобные действия совершаются «при попустительстве властей государств-членов Евросоюза».
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.