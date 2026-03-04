Владимир Путин
4 марта, 08:07

Украина атаковала дронами Кирово-Чепецк

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Город Кирово-Чепецк в Кировской области подвергся атаке беспилотников. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Соколов.

«Сегодня утром беспилотные летательные аппараты атаковали г. Кирово-Чепецк. Пострадавших в результате прилётов нет», — говорится в заявлении. На месте работают оперативные службы, ситуация под контролем.

ВСУ впервые атаковали Донецк новым американским ударным БПЛА

Ранее Life.ru сообщал, что украинская армия нанесла удар беспилотником по электропоезду в Брянской области. По словам губернатора Богомаза, в результате атаки повреждена кабина машиниста, однако движение поездов не нарушено.

