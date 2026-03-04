ВСУ атаковали электропоезд в Брянской области дронами-камикадзе
Обложка © freepik / wirestock
Утром 4 марта украинские боевики вновь нанесли удар по Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что под обстрел попал электропоезд в поселке Суземка.
«Очередная варварская атака киевского режима. Украинские террористы атаковали дронами-камикадзе электропоезд в поселке Суземка. Пострадавших нет», – написал глава региона.
Он уточнил, что в результате атаки повреждена кабина машиниста, однако движение поездов не нарушено.
«Работают оперативные и экстренные службы», – добавил губернатор.
Ранее Life.ru писал, что в Брянской области дрон ВСУ повредил жилой дом. В Стародубском округе вечером 3 марта беспилотник-камикадзе ударил по селу Понуровка. Пострадавших, к счастью, не было.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.