Регион
3 марта, 19:31

Дрон ВСУ повредил жилой дом в Стародубском округе Брянской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

В Брянской области зафиксирована новая атака беспилотника. По словам губернатора региона Александра Богомаза, вечером 3 марта ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по селу Понуровка Стародубского муниципального округа.

Глава региона назвал произошедшее очередным варварским ударом со стороны противника. В результате атаки повреждён жилой дом. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте работают оперативные и экстренные службы. Специалисты обследуют территорию и оценивают масштаб разрушений.

Стародубский округ регулярно попадает под удары беспилотников. Власти региона призывают жителей соблюдать меры безопасности и оперативно реагировать на сигналы оповещения.

Ранее Life.ru писал, что трагедия произошла в Белгородской области – там при атаке украинского беспилотника погиб мирный житель. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что мужчина скончался на месте после детонации дрона в селе Головчино. Бригада скорой помощи не успела спасти его – удар оказался смертельным.

Юния Ларсон
