Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues
В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Инцидент произошёл в селе Головчино Грайворонского округа. Мужчина скончался на месте от детонации вражеского дрона ещё до приезда бригады скорой помощи.
Ранее в Новороссийские семь человек пострадали при атаке украинских беспилотников. В результате атак БПЛА повреждения получили 102 дома.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.