Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 20:13

Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошёл в селе Головчино Грайворонского округа. Мужчина скончался на месте от детонации вражеского дрона ещё до приезда бригады скорой помощи.

При атаке БПЛА на Новороссийск повреждена братская могила воинов
При атаке БПЛА на Новороссийск повреждена братская могила воинов

Ранее в Новороссийские семь человек пострадали при атаке украинских беспилотников. В результате атак БПЛА повреждения получили 102 дома.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar