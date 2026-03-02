При атаке БПЛА на Новороссийск повреждена братская могила воинов

Удар беспилотника по гражданской инфраструктуре привёл к повреждению воинского захоронения времён Великой Отечественной. Под обломками и осколками оказались не только современные постройки, но и памятник истории. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в Telegram-канале о последствиях ночной атаки ВСУ.

В селе Мысхако пострадала братская могила советских бойцов, павших в 1943 году в сражениях с нацистами. Кроме того, осколками посекло захоронения местных жителей — повреждены памятники и оградки.

«Посечена плита с именами советских бойцов и откололась небольшая её часть. В этом мемориале покоятся солдаты и офицеры, отдавшие свои жизни в борьбе за свободу и независимость Родины», — написал градоначальник, пообещав восстановить мемориал.

Сейчас экстренные службы обследуют территорию в поисках фрагментов сбитых дронов, после чего люди смогут привести в порядок могилы родственников. В результате атаки пострадали семь человек, пятеро госпитализированы. Повреждены восемь многоквартирных домов, девять частных домовладений и три детских сада. В городе введён режим чрезвычайной ситуации.