Мэр Новороссийска показал разрушения после атаки дронов ВСУ

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко показал последствия ночной атаки беспилотников. В своём Telegram-канале он опубликовал фотографии повреждённых зданий и сообщил о подомовых обходах.

Последствия атаки ВСУ по Новороссийску. Фото © Telegram / Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска

В результате удара пострадали восемь многоквартирных домов, девять частных домовладений и три детских садика.

Разрушения, оставленные украинскими дронами. Фото © Telegram / Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска

Пять человек госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. В городе продолжает действовать режим ЧС.

Ранее в Новороссийске был введён режим чрезвычайной ситуации. Системы ПВО ночью отбивались от украинских беспилотников. По последним данным, в ходе атаки Украины пострадали семь местных жителей, им оказывается помощь.