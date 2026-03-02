Мэр Новороссийска показал разрушения после атаки дронов ВСУ
Обложка © Telegram / Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко показал последствия ночной атаки беспилотников. В своём Telegram-канале он опубликовал фотографии повреждённых зданий и сообщил о подомовых обходах.
Последствия атаки ВСУ по Новороссийску. Фото © Telegram / Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска
В результате удара пострадали восемь многоквартирных домов, девять частных домовладений и три детских садика.
Разрушения, оставленные украинскими дронами. Фото © Telegram / Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска
Пять человек госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. В городе продолжает действовать режим ЧС.
Ранее в Новороссийске был введён режим чрезвычайной ситуации. Системы ПВО ночью отбивались от украинских беспилотников. По последним данным, в ходе атаки Украины пострадали семь местных жителей, им оказывается помощь.
