Количество пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск возросло до 7

Число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск увеличилось до семи. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По уточнённым данным, двум пострадавшим помощь оказали на месте, госпитализация им не потребовалась. Остальные находятся под наблюдением врачей. Информация о разрушениях продолжает уточняться.

Ранее в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации. Системы противовоздушной обороны всю ночь отражали массированную атаку украинских беспилотников на город. Оперативные службы продолжают обследовать территорию и уточнять масштабы разрушений. Ранее сообщалось о пяти раненых.