Количество пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск возросло до 7
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / love4aya
Число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск увеличилось до семи. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
По уточнённым данным, двум пострадавшим помощь оказали на месте, госпитализация им не потребовалась. Остальные находятся под наблюдением врачей. Информация о разрушениях продолжает уточняться.
Ранее в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации. Системы противовоздушной обороны всю ночь отражали массированную атаку украинских беспилотников на город. Оперативные службы продолжают обследовать территорию и уточнять масштабы разрушений. Ранее сообщалось о пяти раненых.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.