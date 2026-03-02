Владимир Путин
2 марта, 10:02

Количество пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск возросло до 7

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / love4aya

Число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск увеличилось до семи. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По уточнённым данным, двум пострадавшим помощь оказали на месте, госпитализация им не потребовалась. Остальные находятся под наблюдением врачей. Информация о разрушениях продолжает уточняться.

ВСУ атаковали топливный терминал в Новороссийске
Ранее в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации. Системы противовоздушной обороны всю ночь отражали массированную атаку украинских беспилотников на город. Оперативные службы продолжают обследовать территорию и уточнять масштабы разрушений. Ранее сообщалось о пяти раненых.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

