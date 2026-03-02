Число раненных в результате массированного удара ВСУ по Новороссийску выросло

В результате массированного удара ВСУ по Новороссийску пострадали пять человек, повреждены 17 домов и детский сад. Последствия ЧП уточнил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Повреждены 8 многоквартирных и 9 частных домов, детский сад. Ранения получили пять человек, всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Желаю им скорейшего выздоровления», — обратился к землякам Кондратьев.

Ранее в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации. Системы противовоздушной обороны всю ночь отражали эту атаку ВСУ на город. Оперативные службы продолжают обследовать территорию и уточнять масштабы разрушений.