Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 08:24
4446

Число раненных в результате массированного удара ВСУ по Новороссийску выросло

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

В результате массированного удара ВСУ по Новороссийску пострадали пять человек, повреждены 17 домов и детский сад. Последствия ЧП уточнил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Повреждены 8 многоквартирных и 9 частных домов, детский сад. Ранения получили пять человек, всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Желаю им скорейшего выздоровления», — обратился к землякам Кондратьев.

К пограничникам ВСУ в Сумской области перебросили подкрепление из «Айдара»*
К пограничникам ВСУ в Сумской области перебросили подкрепление из «Айдара»*

Ранее в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации. Системы противовоздушной обороны всю ночь отражали эту атаку ВСУ на город. Оперативные службы продолжают обследовать территорию и уточнять масштабы разрушений.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar