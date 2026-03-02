Украинский националистический батальон «Айдар»* выдвинулся к позициям украинских пограничников в Сумской области. По данным проекта «Северный Ветер», подразделения 24-го отдельного штурмового батальона направляются в район села Бачевск Шосткинского района.

Ранее Life.ru рассказывал, что у ВСУ есть иностранные диверсионно-разведывательные группы, которые перерезают пути снабжения российской армии. Такие ДРГ стремятся быстро зайти на позицию, чтобы начать обстрел, а затем так же оперативно отступить.