Регион
2 марта, 05:46

К пограничникам ВСУ в Сумской области перебросили подкрепление из «Айдара»*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Украинский националистический батальон «Айдар»* выдвинулся к позициям украинских пограничников в Сумской области. По данным проекта «Северный Ветер», подразделения 24-го отдельного штурмового батальона направляются в район села Бачевск Шосткинского района.

«В направлении села Бачевск выдвинулись группы националистов 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»*, которые должны усилить находящиеся на данном участке фронта подразделения 5-го ПОГО», — рассказал источник.

Ранее Life.ru рассказывал, что у ВСУ есть иностранные диверсионно-разведывательные группы, которые перерезают пути снабжения российской армии. Такие ДРГ стремятся быстро зайти на позицию, чтобы начать обстрел, а затем так же оперативно отступить.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

Владимир Озеров
