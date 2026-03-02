Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 03:44

Иностранные ДРГ ВСУ занимаются перерезанием путей снабжения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Popsuievych

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Popsuievych

Иностранные диверсионно-разведывательные группы, действующие в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ), сосредоточились на уничтожении путей снабжения. Тактику противника раскрыл ветеран спецоперации, пилот-испытатель БПЛА с позывным Святой в беседе с РИА «Новости».

По словам бойца, диверсанты работают небольшими мобильными отрядами. Их задача — стремительно проникнуть на позиции, нанести огневое поражение и быстро отойти.

Но главная цель таких рейдов — логистика. Как пояснил собеседник агентства, иностранные ДРГ стараются перерезать маршруты, оставляя без электричества, воды и связи. Они выводят из строя дороги, чтобы заблокировать передвижение.

Российские военные продвигаются к Оскольскому водохранилищу в ДНР
Российские военные продвигаются к Оскольскому водохранилищу в ДНР

Ранее при попытке выйти из окружения в Димитрове украинские военные прикрывались мирными жителями, используя их как «живой щит». Покидая свои огневые позиции, украинские неонацисты открывали огонь по группам эвакуации и мирным жителям. Кроме того, жители города рассказывали военнослужащим группировки о жестоком обращении со стороны ВСУ.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar