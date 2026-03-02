Иностранные диверсионно-разведывательные группы, действующие в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ), сосредоточились на уничтожении путей снабжения. Тактику противника раскрыл ветеран спецоперации, пилот-испытатель БПЛА с позывным Святой в беседе с РИА «Новости».

По словам бойца, диверсанты работают небольшими мобильными отрядами. Их задача — стремительно проникнуть на позиции, нанести огневое поражение и быстро отойти.

Но главная цель таких рейдов — логистика. Как пояснил собеседник агентства, иностранные ДРГ стараются перерезать маршруты, оставляя без электричества, воды и связи. Они выводят из строя дороги, чтобы заблокировать передвижение.

Ранее при попытке выйти из окружения в Димитрове украинские военные прикрывались мирными жителями, используя их как «живой щит». Покидая свои огневые позиции, украинские неонацисты открывали огонь по группам эвакуации и мирным жителям. Кроме того, жители города рассказывали военнослужащим группировки о жестоком обращении со стороны ВСУ.