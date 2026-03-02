При попытке выйти из окружения в Димитрове украинские военные прикрывались мирными жителями, используя их как «живой щит». Об этом рассказала пресс-служба Минобороны России.

В ходе освобождения Димитрова на красноармейском направлении подразделения группировки «Центр» блокировали и полностью окружили гарнизон Вооружённых сил Украины (ВСУ), после чего провели успешную зачистку населённого пункта от противника.

«Противник отправлял местных жителей к нашим штурмовикам, выдавая их за себя, с целью отвлечения внимания и попытки выйти из окружения. Покидая свои огневые позиции, украинские неонацисты открывали огонь по группам эвакуации и мирным жителям. Кроме того, жители города рассказывали военнослужащим группировки о жестоком обращении со стороны ВСУ», — уточнили в ведомстве.

В Минобороны России отметили, что освобождение Димитрова стало возможным благодаря профессиональным действиям группировки «Центр», что позволило улучшить тактическое положение российских войск на линии соприкосновения.

Ранее в ДНР раскрыли необычные подробности бегства украинских военных из Красноармейска (украинское название — Покровск). По словам командира гвардейского полка 27-й дивизии группировки «Центр» Тельмана Уралбаева, солдаты Вооружённых сил Украины пытались скрыться, переодевшись в гражданскую одежду, включая женские юбки. В ходе проверки российские военные выявляли переодетых украинских боевиков. Идентифицировать их помогали многочисленные татуировки, в том числе с нацистской символикой.