Регион
2 марта, 04:54

Три человека пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ в Новороссийске

Обложка © Life.ru

В Новороссийские три человека пострадали при атаке украинских беспилотников. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, пострадавшие были госпитализированы в городскую больницу. Помощь оказывается.

«Из-за атаки беспилотников в Новороссийске пострадали три человека. Это две женщины и мужчина, которые находились в одном из повреждённых обломками БПЛА частных домов. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу», — говорится в сообщении.

За ночь расчёты ПВО сбили 172 украинских БПЛА над регионами России

Ранее украинские беспилотники повредили четыре частных дома в Новороссийске. Также пострадал один человек. На месте по всем адресам работают экстренные службы. Позднее стало известно, что обломки дронов нанесли ущерб ещё семи домовладениям. Основной ущерб пришёлся на окна и кровлю. В двух местах вспыхнули пожары из-за падения обломков.

