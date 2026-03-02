За ночь расчёты ПВО сбили 172 украинских БПЛА над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 172 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 67 — сбили над акваторией Чёрного моря. 66 БПЛА ликвидировали над территорией Краснодарского края, 23 — над территорией Республики Крым. Восемь аппаратов перехватили над акваторией Азовского моря, четыре — над Белгородской областью, три — над Курской областью. Ещё один беспилотник уничтожили над Астраханской областью.

Ранее в Новороссийске в результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины пострадал один человек, четыре жилых дома получили повреждения. Позже стало известно, что обломки сбитых БПЛА повредили ещё семь домов — два многоквартирных и пять частных. Основной ущерб пришёлся на окна и кровлю. В двух местах вспыхнули пожары из-за падения обломков.