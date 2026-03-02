Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

1 марта, 22:52

В Новороссийске из-за атаки ВСУ пострадал один человек, повреждены четыре дома

Обложка © Life.ru

В Новороссийске в результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадал один человек, четыре жилых дома получили повреждения. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своём Telegram-канале. В школе №29 открыт пункт временного размещения.

«В результате атаки киевского режима на Новороссийск, по предварительной информации, повреждения получили четыре жилых дома. На месте по всем адресам работают экстренные службы. В одном из МКД фрагменты беспилотника попали в квартиру. К сожалению, есть пострадавший, которого оперативно доставили в Городскую больницу», — говорится в заявлении.

Ранее Life.ru писал, что ВСУ проводят массированную атаку беспилотниками на Новороссийск. Над городом уже несколько часов не стихают взрывы, в одном из районов начался пожар. Обломки одного из дронов упали на крышу многоэтажного жилого дома. Как рассказали местные жители, сирены воздушной тревоги включались несколько раз, а после девяти часов вечера прогремели десятки мощных взрывов.

Тимур Хингеев
