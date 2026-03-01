Расчёты ПВО сбили 57 украинских беспилотников над регионами России за три часа

Российские военные отчитались об отражении массированной воздушной атаки. В Минобороны сообщили, что за три часа — с 20:00 до 23:00 мск — над регионами страны было уничтожено 57 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом ведомство сообщило в MAX.

Основное количество БПЛА сбили над акваториями Чёрного и Азовского морей, а также над территорией Крыма. В ведомстве уточнили, что 18 аппаратов уничтожено над Чёрным морем, 15 — над Крымом, и ещё 9 — над Азовским морем.

Восемь беспилотников ликвидировано в небе над Брянской областью, пять — над Курской. По одному дрону уничтожено в Белгородской области и Краснодарском крае.

Ранее из-за сбоя в работе электросетей без света осталась часть Севастополя и Крыма. Отключения коснулись города Балаклава, а также центра Севастополя и крупных микрорайонов у бухт Казачья, Камышовая и Стрелецкая и в районе мыса Фиолент. Специалисты сейчас восстанавливают Крымскую энергосистему, включают объекты генерации и дают дозированно мощность потребителям Севастополя.