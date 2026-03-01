Из-за сбоя в работе электросетей без света осталась часть Севастополя и Крыма

Энергоснабжение нарушено в Севастополе и части Крыма. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём телеграм-канале сообщил, что авария могла произойти на сетях Крымской энергосистемы. Советник главы республики Олег Крючков добавил, что без света остались несколько населённых пунктов Крыма.

По данным губернатора, отключения коснулись города Балаклава, а также центра Севастополя и крупных микрорайонов у бухт Казачья, Камышовая и Стрелецкая и в районе мыса Фиолент.

«Специалисты сейчас восстанавливают Крымскую энергосистему, включают объекты генерации и дают дозированно мощность потребителям Севастополя. По состоянию на 22:37 во всех районах уже есть свет», — написал Развожаев позже.

Ранее в Донецке из-за аварии остались без электричества 20,3 тысячи абонентов. 28 февраля в Будённовском, Киевском и Куйбышевском районах произошло аварийное отключение 142 трансформаторных подстанций